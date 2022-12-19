رسم جدارية تجمع أشرف حكيمي ووالدته في شوارع برشلونة

2022-12-19 / 10:40
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هبة بريس

اعترافا بأدائه المميز في مونديال قطر، ومشاركة لحظات فوزه واحتفاله مع والدته داخل الملعب، رسم معجبو اللاعب المغربي أشئف حكيمي جدارية كبيرة في أحد شوارع برشلونة لنجم أسود الأطلس وهو يتلقى قبلة من والدته.

وكتب على الجدارية “الأمهات المهاجرات” في إشارة لدور عائلات المهاجرين المغاربة وخاصة أمهاتهم في تربية أبنائهن ودعمهم لتحقيق أحلامهم.

هذا وولد أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد وبدأ مشواره في ريال مدريد في الفئات الصغرى حتى الفريق الأول قبل أن ينتقل لكل من بروسيا دورتموند وإنتر ميلان ويلعب حاليا في باريس سان جيرمان.

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