الرباط تتزين لاستقبالهم ..هذا موعد عودة أسود الأطلس من قطر

هبة بريس - متابعة

يعود المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، إلى المغرب، الاثنين 19 دجنبر 2022، إذ من المرتقب أن يصل إلى مطار الرباط سلا على الساعة الرابعة عصرا.

واحتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنتخب المغربي، بعد احتلاله المركز الرابع في نهائيات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، أكثر من احتفائه بالمنتخب الكرواتي، الذي احتل المركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية.

وقال “فيفا”، في أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي: “يوم السبت لم يكن عاديا، كرواتيا نجحت في الظفر بالمركز الثالث، أما المغرب ففاز بالتاريخ وقلوب الملايين”.

وتابع الاتحاد الدولي، في تقريره عن مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر، أن “أسود الأطلس سيعودون إلى المغرب مرفوعي الرأس”، مضيفا: “لم يرفع لاعبو المغرب من طموحات فريقهم فحسب، بل شرفوا العرب أجمعين، ورفرفت الرايات العربية احتفالا مع المغرب في كل انتصار، وبالتالي، ترك المغاربة خلفهم إرثا لا ينسى وبطولة للتاريخ”.

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