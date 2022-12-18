الرباط تتزين لاستقبالهم ..هذا موعد عودة أسود الأطلس من قطر
يعود المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، إلى المغرب، الاثنين 19 دجنبر 2022، إذ من المرتقب أن يصل إلى مطار الرباط سلا على الساعة الرابعة عصرا.
واحتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنتخب المغربي، بعد احتلاله المركز الرابع في نهائيات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، أكثر من احتفائه بالمنتخب الكرواتي، الذي احتل المركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية.
وقال “فيفا”، في أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي: “يوم السبت لم يكن عاديا، كرواتيا نجحت في الظفر بالمركز الثالث، أما المغرب ففاز بالتاريخ وقلوب الملايين”.
وتابع الاتحاد الدولي، في تقريره عن مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر، أن “أسود الأطلس سيعودون إلى المغرب مرفوعي الرأس”، مضيفا: “لم يرفع لاعبو المغرب من طموحات فريقهم فحسب، بل شرفوا العرب أجمعين، ورفرفت الرايات العربية احتفالا مع المغرب في كل انتصار، وبالتالي، ترك المغاربة خلفهم إرثا لا ينسى وبطولة للتاريخ”.
13 تعليقات
شكرا لكم أيها الأبطال لقد رفعتم رؤوسنا أمام العالم لقد شرفتم الكرة العربية والإفريقية
كل الحب والتقدير لاسود الاطلس المغربي واطاره ،
يستحقون احلى استقبالا وارقاه
المغرب فازت بالعالم وتركنا لهم الكأس!🤲
لكن فيفا لم يرد بعد قانونيا على احتجاج الجامعة وكذا احتجاجات كثير من الحكام والمختصين بكرة القدم بخصوص “المهزلة التحكيمية المفضوحة”امام فرنسا….هل في بطولة عالمية يختار لها احسن الحكام والفار ويشاهدها الملايير تقبل الفيفا بهذه المهزلة السافرة وتحرم فريقا من مواصلة مشواره وتقبر حلم ملايين العرب والافارقة والمسلمين والامازيغ عبر العالم من حقهم في منافسة شريفة فوق البساط الاخضر…..؟؟؟!!!!!!
كل الحب والتقدير والاحترام لللاسد نحن معكم من بلاد المهجر قلوبنا معكم شكرا جزيلا
مبروك للمملكة المغربية على الفوز :
فزنا بمدرب كبير ومنتخب عظيم مبروك علينا هادي غيل البداية.
سنكون ف الموعد ان شاء الله
ديما مغرب يستحقون مرحبا بأسود الاطلس
ربي يحفظهم شرفو المغرب و العرب ❤💚🇲🇦🇲🇦
يستحقو كل الاحترام والتقدير والترحيب بالفعل هم أبطال أشاوس 👌👍
ربي يحفظهم
عودة ميمونة بإذن الله.
مرحبا بالاسود مرحبا بالرجال 💪💪💪💪💪💪🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦