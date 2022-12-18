حكيمي وزياش يعادلان رقما عربيا تاريخيا بكأس العالم
هبة بريس _ رياضة
تمكن ثنائي المنتخب المغربي لكرة القدم، أشرف حكيمي وحكيم زياش، من معادلة الرقم القياسي لنجم الكرة السعودية السابق محمد الدعيع، كأكثر اللاعبين العرب مشاركة في بطولة كأس العالم.
وشارك حكيمي وزياش في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، والتي أقيمت على ملعب حمد الدولي مساء السبت، وشهدت فوز أصدقاء لوكا مودريتش واحتلالهم المركز الثالث.
وأصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان عشر مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.
وأنهى المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بالمركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا المركز في تاريخ البطولة.
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11 تعليقات
يستحقان أكثر لأنهما شرفا الكرة القدم المغربية الف تحية وتقدير لابطالنا .
اعطوا صورة رائعة جدا ومشرفة للمغرب العربي الإسلامي ونفتخر بهم اعانهم الله وسدد خطاهم ونصرهم ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي على الرتبة الرابعة.
إنهما اسود فعلا نفتخر بهما قدموا الكثير من المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهما حفظهما الله.
إنهم رجال بمعنى الكلمة بمبادئهم واخلاقهم ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بهم.
أنهما نجوم الأسود الأطلس ابهرا العالم بأكمله بمجهوداتهما الجبارة والتضحيات وسيسجلها التاريخ المغربي .
إن المنتخب الوطني المغربي حقق إنجاز عظيم جدا للوصول إلى نصف النهائي للمونديال بقطر وتمكنه بالرتبة الرابعة.
إنه أول منتخب عربي وأيضا من القارة الإفريقية يبلغ النصف النهائي للمونديال بقطر ؛ نحن ربحنا منتخب متكامل ومدرب بمعنى الكلمة.
نشهد أن هذآ المونديال بقطر أظهر لنا نجوم الأسود الأطلس ( أشرف حكيمي وزياش ) وأنا كمواطنة مغربية أشهد بذالك..
خسرنا في مقابلة مع فرنسا وكرواتيا ولكن ربحنا منتخب متكامل ومدرب بمعنى الكلمة ..
كانت نتائج مهمة وجيدة وايجابية عززت الكرة القدم المغربية ورفعت راية المغرب وراية الاسلام بمجهوداتهم الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهم.وربحنا منتخب رائع ومميز جدا.
منتخب حقق إنجاز مهم والنهوض بمستوى جيد جدا في كرة القدم المغربية وشرفوها فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بهذا المنتخب الوطني المغربي..