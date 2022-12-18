حكيمي وزياش يعادلان رقما عربيا تاريخيا بكأس العالم

هبة بريس _ رياضة

تمكن ثنائي المنتخب المغربي لكرة القدم، أشرف حكيمي وحكيم زياش، من معادلة الرقم القياسي لنجم الكرة السعودية السابق محمد الدعيع، كأكثر اللاعبين العرب مشاركة في بطولة كأس العالم.

وشارك حكيمي وزياش في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، والتي أقيمت على ملعب حمد الدولي مساء السبت، وشهدت فوز أصدقاء لوكا مودريتش واحتلالهم المركز الثالث.

وأصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان عشر مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بالمركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا المركز في تاريخ البطولة.

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