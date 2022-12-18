حكيمي وزياش يعادلان رقما عربيا تاريخيا بكأس العالم

2022-12-18 / 14:44
11
هبة بريس _ رياضة

تمكن ثنائي المنتخب المغربي لكرة القدم، أشرف حكيمي وحكيم زياش، من معادلة الرقم القياسي لنجم الكرة السعودية السابق محمد الدعيع، كأكثر اللاعبين العرب مشاركة في بطولة كأس العالم.

وشارك حكيمي وزياش في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، والتي أقيمت على ملعب حمد الدولي مساء السبت، وشهدت فوز أصدقاء لوكا مودريتش واحتلالهم المركز الثالث.

وأصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان عشر مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بالمركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا المركز في تاريخ البطولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التشكيلة الرسمية .. دي ماريا أساسياً مع الأرجنتين

التشكيلة الرسمية .. دي ماريا أساسياً مع الأرجنتين

2022-12-18 / 15:52
Photo of بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2022

بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية لكأس العالم…

2022-12-18 / 14:30
Photo of اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تهنئ المغرب على إنجازه الكبير

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تهنئ المغرب على إنجازه…

2022-12-18 / 13:55
Photo of 25 مليون دولار وتقدم فى التصنيف العالمى للمنتخب المغربي

25 مليون دولار وتقدم فى التصنيف العالمى للمنتخب المغربي

2022-12-18 / 12:00
Photo of الكأس الذهبية حائرة بين يدي ميسي ومبابي

الكأس الذهبية حائرة بين يدي ميسي ومبابي

2022-12-18 / 11:43
Photo of هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

2022-12-18 / 10:59
Photo of رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله

رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من…

2022-12-18 / 10:27
Photo of الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

2022-12-18 / 10:04
Photo of المغربي” بلال الخنوس” يحقق حلم جده مع “أسود الأطلس”

المغربي” بلال الخنوس” يحقق حلم جده مع “أسود الأطلس”

2022-12-18 / 09:36
Photo of حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

2022-12-18 / 09:28

‫11 تعليقات

  1. يستحقان أكثر لأنهما شرفا الكرة القدم المغربية الف تحية وتقدير لابطالنا .

  2. اعطوا صورة رائعة جدا ومشرفة للمغرب العربي الإسلامي ونفتخر بهم اعانهم الله وسدد خطاهم ونصرهم ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي على الرتبة الرابعة.

  3. إنهما اسود فعلا نفتخر بهما قدموا الكثير من المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهما حفظهما الله.

  4. إنهم رجال بمعنى الكلمة بمبادئهم واخلاقهم ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بهم.

  5. أنهما نجوم الأسود الأطلس ابهرا العالم بأكمله بمجهوداتهما الجبارة والتضحيات وسيسجلها التاريخ المغربي .

  6. إن المنتخب الوطني المغربي حقق إنجاز عظيم جدا للوصول إلى نصف النهائي للمونديال بقطر وتمكنه بالرتبة الرابعة.

  7. إنه أول منتخب عربي وأيضا من القارة الإفريقية يبلغ النصف النهائي للمونديال بقطر ؛ نحن ربحنا منتخب متكامل ومدرب بمعنى الكلمة.

  8. نشهد أن هذآ المونديال بقطر أظهر لنا نجوم الأسود الأطلس ( أشرف حكيمي وزياش ) وأنا كمواطنة مغربية أشهد بذالك..

  9. خسرنا في مقابلة مع فرنسا وكرواتيا ولكن ربحنا منتخب متكامل ومدرب بمعنى الكلمة ..

  10. كانت نتائج مهمة وجيدة وايجابية عززت الكرة القدم المغربية ورفعت راية المغرب وراية الاسلام بمجهوداتهم الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهم.وربحنا منتخب رائع ومميز جدا.

  11. منتخب حقق إنجاز مهم والنهوض بمستوى جيد جدا في كرة القدم المغربية وشرفوها فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بهذا المنتخب الوطني المغربي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق