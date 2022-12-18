حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

هبة بريس

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم.

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته السبت 1- 2 أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحتل هذا المركز.

وكانت بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية موجهاً اعتذاره لإنفانتينو.

وقال حكيمي: “لم يحدث شيء، كنت غاضباً بعض الشيء بعد المباراة، ذهبت للتحدث معه، أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له، هو صديقي وأحترمه كثيراً، لم يحدث أي شيء”.

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