حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا
هبة بريس
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم.
واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته السبت 1- 2 أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحتل هذا المركز.
وكانت بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.
ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية موجهاً اعتذاره لإنفانتينو.
وقال حكيمي: “لم يحدث شيء، كنت غاضباً بعض الشيء بعد المباراة، ذهبت للتحدث معه، أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له، هو صديقي وأحترمه كثيراً، لم يحدث أي شيء”.
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كان التحكيم كارثي بكل المقاييس..
ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤل فاسد..
مؤامرة ضد المغرب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
المنتخب مبقاش كيلعب بالطريقة لي تفوق فيها على أقوى المنتخبات في العالم حتى الدفاع مخترق لم يعد كما كان شيء ما يحدث !!!!
شكرا لكم يا أبطال فقد أحييتم أمل الأمة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واستخدام النية الحسنة وليس العكس..
فات الاوان يا حكيمي من المقابلة الاولى ان يكون اكثر من هذا في المقابلة التي جمعتكم مع فرنسا..
وليد الركراكي لك الف تحية رجل بكل معنى الكلمة وطني ..
حياك الله يا حكيمي كنت بطلا وبينت على حرقة المغربي الحر افتخر بك..
حاكيمي والله العضيم كنت ولزلت اسد الاطلس اللهم بارك تستحق اسقبال اسطوري و ملكي في الرباط..
برافو عليكم يا أسود حفضكم الله و رعاكم شرف كبير لنا .شكرا لكم جميعا الروح القتالية والدفاع على الوطن رغم التحكيم الفاسد..