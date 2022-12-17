وليد الركراكي

الركراكي : بعد 4 سنوات سنعود إلى المونديال وسنحقق إنجازا أفضل

2022-12-17 / 19:54
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هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي ثقته في المنتخب الوطني ومدى قدرته على تحقيق مشاركة أفضل في النسخة القادمة من المونديال.

وقال الركراكي في تصريح له بعد انتهاء مشوار أسود الأطلس في المونديال :”إن شاء الله سنعود بعد 4 أعوام للمشاركة في كأس العالم من جديد، وسنحقق إنجاز أفضل”.

وتابع :”الحمد لله ما تحقق هو خطوة مهمة من أجل المستقبل وفخورين بأن يكون المغرب ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم”.

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