ماسك يعلن إعادة تشغيل حسابات الصحافيين المعلّقة على “تويتر”

هبة بريس - وكالات

أعلن الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، صباح اليوم السبت، أنه سيعيد “فوراً” تشغيل حسابات صحافيين علّقها على منصة تويتر، بعد أن “قال الشعب كلمته”، استناداً إلى استطلاع أجراه وأيد معظم المشاركين فيه (58.7 في المائة) هذا القرار.

ونددت الأمم المتحدة بشدة بالقرار، واعتبرت أنه يمثّل “سابقة خطيرة”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك: “نحن منزعجون جداً للتعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر. يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (…) القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية”.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن “الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة”، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل “يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية”.

وأضافت: “يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك”، مشيرة إلى أن “هناك خطوطاً حمراء، وهناك عقوبات قريباً”.

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