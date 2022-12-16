الصورة تعبيرية

حملة طبية وجراحية واسعة لصالح سكان إقليم ميدلت

2022-12-16 / 19:29
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بأن قافلة طبية وجراحية كبرى لصالح ساكنة اقليم ميدلت، نظمت في الفترة من 13 إلى 16 دجنبر الجاري، أتاحت التدخل الجراحي لفائدة 186 من حالات المياه الزرقاء واستفادة 10 آلاف و650 شخصا بما في ذلك 6 آلاف و390 من النساء من فحوصات متخصصة.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه الفحوصات تشمل طب الأطفال، وأمراض الروماتيزم، وأمراض الرئة، والأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض النساء والفحوصات البيولوجية والأدوية.

وأضاف أنه تم انجاز هذه الحملة التضامنية، المنظمة في إطار برنامج المؤسسة للحملات الطبية للقرب لسنة 2022، بشراكة بين المندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المحلية بهدف تلبية الحاجة الملحة لحالات مرض المياه الزرقاء (خاصة لدى الفئات المعوزة و/ أو في قائمة الانتظار) وكذا تقديم الخدمات الطبية المجانية في الطب العام والمتخصص للأسر المنحدرة من جماعة بومية والجماعات المجاورة.

وأبرزت أن الحملة نظمت بموقعين، الأول على مستوى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بميدلت والذي أجريت به العمليات الجراحية للمياه الزرقاء، في حين تم تقديم باقي الخدمات الطبية الاخرى بجماعة بومية (45 كلم من ميدلت) حيث وضعت الوحدات الطبية المتنقلة لاستقبال الساكنة في حاجة إلى رعاية طبية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة نظمت بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية لميدلت والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في ميدلت والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وكذا الجمعيات الطبية الشريكة (جمعية أطباء العيون المغاربة بلا حدود – ASMOS، جمعية قافلة الأمل) والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا الذي قدم خدمات الفحص وتركيب الاعضاء لذوي الإعاقات الجسدية.

وبهذه المناسبة، عبرت المؤسسة عن شكرها لجميع المتدخلين والمشاركين وكذلك فريق الأطباء (11 جراحا و10 أطباء عامين و25 متخصصا)، والأطر شبه الطبية (16 ممرضا وتقنيا) على انخراطهم والتزامهم التطوعي لإنجاح هذه الحملة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة نظمت سنة 2022 ثلاث حملات طبية وجراحية كبرى في أقاليم طانطان وجرادة وميدلت، استفاد منها 24 ألف و817 شخصا من بينهم 16 ألف و863 امرأة، وتم خلالها إجراء 550 عملية جراحية بما في ذلك 472 عملية جراحية للمياه الزرقاء وإنجاز 35 ألف 382 استشارة طبية (فحوصات في الطب العام والمتخصص).

كما دعمت المؤسسة، يضيف البلاغ، 19 قافلة طبية نظمتها الجمعيات الطبية الشريكة بمجموع التراب الوطني استفاد منها 14 ألف و682 شخصا (24 ألف و920 تدخلا طبيا).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خمسة آلاف طن من الأسمدة هبة من المغرب لموريتانيا

خمسة آلاف طن من الأسمدة هبة من المغرب لموريتانيا

2022-12-16 / 19:45
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 111 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 111 إصابة جديدة

2022-12-16 / 17:25
Photo of خلال آخر 24 ساعة.. إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار

خلال آخر 24 ساعة.. إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار

2022-12-16 / 14:06
Photo of إصابة محام ومرتفقين في انهيار سقف المحكمة الابتدائية بطنجة

إصابة محام ومرتفقين في انهيار سقف المحكمة الابتدائية بطنجة

2022-12-16 / 13:06
Photo of حيار: الوزارة خصصت ميزانية لخلق 100 حضانة

حيار: الوزارة خصصت ميزانية لخلق 100 حضانة

2022-12-16 / 11:19
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-16 / 09:09
Photo of “جماهير مغربية بلا تذاكر في قطر ” ..الواقعة تصل البرلمان

“جماهير مغربية بلا تذاكر في قطر ” ..الواقعة تصل…

2022-12-15 / 23:43
Photo of المشجعون العائدون من قطر .. لارام تبرمج 22 رحلة

المشجعون العائدون من قطر .. لارام تبرمج 22 رحلة

2022-12-15 / 23:10
Photo of أخنوش من نيويورك .. تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يكون رهينا باحترام ‏البيئة

أخنوش من نيويورك .. تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن…

2022-12-15 / 22:45
Photo of التحقيق في شبهة “القتل العمد” في هجوم أودى بسائحة فرنسية بالقنيطرة

التحقيق في شبهة “القتل العمد” في هجوم أودى بسائحة…

2022-12-15 / 21:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق