الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام للأرجنتين

2022-12-16 / 11:44
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هبة بريس - القسم الرياضي

اعتبر الناخب الوطني، وليد الركراكي أن مواجهة فرنسا والأرجنتين بعد غد الأحد، ستكون متوازنة في نهائي كأس العالم.

وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة المغرب ضد كرواتيا، بأن النهائي متوازن، وهناك من يريد رفع الكأس، وهناك جائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب”.

وأضاف “ديشامب أثبت في آخر 10 سنوات، أنه أفضل مدرب على مستوى العالم، وهذا أمر لا يقبل الجدال”.

وشدد “كيليان مبابي من أفضل اللاعبين في التاريخ، وأمامه فرصة كبيرة لإثبات نفسه في نهائي المونديال”.

ولفت “قلبي يدعم فرنسا لأنني نشأت هناك، لكن لدي الكثير من الاحترام للأرجنتين، لأنني لعبت مع مدربهم من قبل، نتمنى متابعة كرة قدم جميلة”.

وأوضح المدرب المغربي “أرفع القبعة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، على ما يقدمه من أداء وهو في سن 37 عامًا، لقد كان رائعًا أمامنا في مباراة دور المجموعات”.

وأتم “لا أعلم إذا كان مودريتش سينهي مشواره الدولي غدا أم لا، لكنه يبقى من أفضل اللاعبين في العالم، ويرغب في إنهاء المونديال بأفضل صورة”.

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