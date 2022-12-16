طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-16 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس والغرب والسايس والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط والسهول الممتدة شمال آسفي.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بوسط البلاد، فضلا عن نزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما على السهول الشمالية ومرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية، و ما بين 09 و 12 درجة بهضاب الفوسفاط و والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 13 و 19 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 12 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز، وشمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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‫8 تعليقات

  6. التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في انتعاش لحقينة السدود وامالنا في موسم فلاحي جيد..

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