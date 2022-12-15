العثور على جثة سيدة حامل جرفتها السيول ضواحي شفشاون

هبة بريس – مكتب طنجة

عثر صباح اليوم الخميس ، على جثة سيدة حامل جرفتها سيول الأمطار على مستوى دوار بني يزيد التابع لجماعة باب تازة ضواحي شفشاون .

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الضحية جثة عالقة بقنطرة في مدخل دوار بني يزيد ، بعدما اختفت عن الأنظار قبل يومين .

الضحية متزوجة ، حامل وأم لاربعة أطفال جرى نقل جثتها الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، في وقت باشرت مصالح الدرك الماكي تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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