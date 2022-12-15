العثور على جثة سيدة حامل جرفتها السيول ضواحي شفشاون

2022-12-15 / 19:05
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هبة بريس – مكتب طنجة

عثر صباح اليوم الخميس ، على جثة سيدة حامل جرفتها سيول الأمطار على مستوى دوار بني يزيد التابع لجماعة باب تازة ضواحي شفشاون .

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الضحية جثة عالقة بقنطرة في مدخل دوار بني يزيد ، بعدما اختفت عن الأنظار قبل يومين .

الضحية متزوجة ، حامل وأم لاربعة أطفال جرى نقل جثتها الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، في وقت باشرت مصالح الدرك الماكي تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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‫12 تعليقات

  2. على جميع المواطنين اخذ الحيطة والحذر أثناء العواصف الرعدية والثلجية..

  7. على الجماعات المحلية أن تقوم ببناء قناطر تفاديا لاي خطر يهدد الساكنة..

  12. لاحول ولا قوة الا بالله العظيم. رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته والهم اهله بالصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون البقاء لله الواحد القهار

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