ماكرون ل”أمرابط”: “أنت أفضل لاعب وسط في المونديال”

هبة بريس - القسم الرياضي

خطف اللاعب المغربي سفيان امرابط، انتباه وإعجاب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون الذي حضر يوم أمس الأربعاء، للمباراة التي جمعت المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي برسم نصف نهائي مونديال قطر.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير في كرة القدم، أن الرئيس الفرنسي زار مساء أمس الأربعاء، مستودع ملابس المنتخب المغربي، لتهنئتهم على ما قدموه في مباراة نصف النهائي المونديال.

وأضاف الصحفي، أن ماكرون توجه إلى سفيان امرابط وخاطبه أمام باقي زملائه بالقول “أنت أفضل لاعب وسط في كأس العالم”.

هذا ويشار أن أداء امرابط المميز في المونديال، لقي إعجاب واشادة عدد من المتتبعين والأندية التي قدمت عروضا لاستقدامه.

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