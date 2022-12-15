مبابي ل”حكيمي”: “لا تحزن يا أخي.. لقد صنعت التاريخ”
هبة بريس - وكالات
حرص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على دعم ومواساة زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي ظهير المنتخب المغربي بعد هزيمة “أسود الأطلس” من “الديوك” 0-2، في نصف نهائي مونديال قطر.
ونشر مبابي، صورة له مع أشرف حكيمي عقب المباراة، على حسابه في “تويتر”، وكتب عليها: “لا تحزن يا أخي.. الجميع فخور بما فعلته.. لقد صنعت التاريخ”.
وأظهرت لقطات مصورة تبادل مبابي وحكيمي القمصان فيما بينهما عقب نهاية المواجهة، كما حرصا على الجلوس والتحدث معا في ممر استاد البيت.
وتربط اللاعبين علاقة قوية، إذ يلعبان سويا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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9 تعليقات
اعجبت بشخصية هذا اللاعب الخلوق للصداقة عنوان..
فخورين بكم يا اسود الاطلس حفظكم الله جميعا..
قلوبنا معكم ايها الابطال الحقيقيين..
كسبتم قلوب الملايين من الجماهير العربية والافريقيا..
قدمتم انجاز تاريخي يا اسود الاطلس..
انجاز تاريخي ورائع يبقى عبر الأجيال القادمة..
شرفتم الكرة العربية والعالمية..
صداقة امبابي وحكيمي لا مثيل لها الف معنى شكرا ايها الأبطال..
انتم اسود وكبار تبقوا في عيون العالم ..