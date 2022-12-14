الركراكي: نتمنى حصد المركز الثالث فى كأس العالم 2022

2022-12-14 / 22:58
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هبة بريس _ متابعة

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن الخسارة التى مُني بها أسود الأطلس أمام فرنسا بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “البيت” مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال وليد الركراكي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “قدمنا أفضل ما لدينا ولكن مع كثرة الإصابات، ليس لدي ما أقوله الجميع قدم أفضل ما لديهم.”

وأضاف وليد الركراكي: “في الشوط الثاني كنّا افضل ولم نسجل وسجلوا الهدف الثاني وحسموا المباراة”، وأكد وليد الركراكي: “نتمنى تحقيق المركز الثالث في مباراتنا القادمة أمام كرواتيا.”

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