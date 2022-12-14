قبيل المباراة المنتظرة.. الركراكي ل”الجماهير المغربية”: “ديروا النية”

هبة بريس

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، رسالة للجماهير المغربية وجميع مساندي وداعمي الأسود، قبيل المباراة المنتظرة أمام المنتخب الفرنسي، في نصف نهائي مونديال “قطر 2022”.

وقال الركراكي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص بكأس العالم: “نعرف أن الجماهير ستكون معنا سواء تلك التي ستسافر إلى قطر أو تلك التي ستبقى في المغرب”.

وأضاف: “سنبذل كل ما باستطاعتنا وستكون لدينا الإرادة لكي نحقق نتيجة تمنحنا بطاقة التأهل للنهائي”.

هذا ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي يومه الأربعاء على الساعة الثامنة مساء بملعب البيت، برسم نصف نهائي مونديال قطر.

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