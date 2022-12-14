قبيل المباراة المنتظرة.. الركراكي ل”الجماهير المغربية”: “ديروا النية”

2022-12-14 / 16:25
0
هبة بريس

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، رسالة للجماهير المغربية وجميع مساندي وداعمي الأسود، قبيل المباراة المنتظرة أمام المنتخب الفرنسي، في نصف نهائي مونديال “قطر 2022”.

وقال الركراكي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص بكأس العالم: “نعرف أن الجماهير ستكون معنا سواء تلك التي ستسافر إلى قطر أو تلك التي ستبقى في المغرب”.

وأضاف: “سنبذل كل ما باستطاعتنا وستكون لدينا الإرادة لكي نحقق نتيجة تمنحنا بطاقة التأهل للنهائي”.

هذا ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي يومه الأربعاء على الساعة الثامنة مساء بملعب البيت، برسم نصف نهائي مونديال قطر.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تأجيل مباراتين بالدوري السعودي بسبب منتخب المغرب

تأجيل مباراتين بالدوري السعودي بسبب منتخب المغرب

2022-12-14 / 19:06
Photo of جماهير مصرية تحتشد بالأعلام لتشجيع منتخب المغرب أمام فرنسا

جماهير مصرية تحتشد بالأعلام لتشجيع منتخب المغرب أمام فرنسا

2022-12-14 / 18:54
Photo of رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا

رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا

2022-12-14 / 18:46
Photo of رومينيغه: علينا تعلُّم الشغف من المغرب

رومينيغه: علينا تعلُّم الشغف من المغرب

2022-12-14 / 18:26
Photo of مودريتش: حكم مباراة الأرجنتين “كارثي” و”ركلة الجزاء قتلتنا”

مودريتش: حكم مباراة الأرجنتين “كارثي” و”ركلة الجزاء قتلتنا”

2022-12-14 / 15:07
Photo of الصابيري: “سنلعب اليوم من أجل الفوز للمغرب ولكل من دعمنا”

الصابيري: “سنلعب اليوم من أجل الفوز للمغرب ولكل من…

2022-12-14 / 14:47
Photo of آدم ماسينا: “فخور بزملائي في المنتخب الوطني”

آدم ماسينا: “فخور بزملائي في المنتخب الوطني”

2022-12-14 / 14:06
Photo of مرشح رئاسي في نيجيريا: “أعدكم بمحاكاة تجربة المغرب في الرياضة”

مرشح رئاسي في نيجيريا: “أعدكم بمحاكاة تجربة المغرب في…

2022-12-14 / 12:10
Photo of قبل المباراة التاريخية.. زوجة ديمبيلي: “: “بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني”

قبل المباراة التاريخية.. زوجة ديمبيلي: “: “بالروح.. بالقلب.. أفديك…

2022-12-14 / 11:11
Photo of الغارديان: صعود المغرب السريع في المونديال حطم صورا نمطية 

الغارديان: صعود المغرب السريع في المونديال حطم صورا نمطية 

2022-12-14 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق