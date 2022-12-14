أكادير : أرتفاع في أسعار الأقمصة الوطنية الخاصة بأسود الأطلس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد جل المحلات التجارية وكذلك السوق اليومي ” الاحد ” بأكادير، إقبالا كبيرا على شراء أقمصة أسود الأطلس من قبل الجمهور المغربي، تعبيرا عن مساندتهم المطلقة للمنتخب الوطني المغربي في مباراته الفاصلة أمام المنتخب الفرنسي مساء اليوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري.

وفي هذا الصدد أكد مجموعة من المواطنين لجريدة ” هبة بريس” عن إرتفاع أسعار الأقمصة الخاصة بالمتخب المغربي اللون ” الابيض و الاحمر” الى جانب القبعات، فبعد أن كان ثمنها في دور المجموعات لا يتجاوز 60 درهم، بدأت الاسعار في الصعود، كلما انتقل الفريق الوطني الى دور آخر، وأضاف هؤلاء أن سعر القميص الواحد وصل الى 200 درهم في بعض المتاجر، بينما وصل في الأسواق الى 120 درهم ، اما القبعات فقد تجاوز ثمنها كذلك في بعض المتاجر 100 درهم.

من جانبهم تحدث بعض التجار للجريدة ، أن سبب ارتفاع سعر أقمصة المنتخب المغربي، سببه ارتفاع الطلب وكذلك سعر البيع بالجملة لدى الشركات المصنعة، مؤكدين أن هناك صعوبة بالغة في الحصول على الأقمصة او القبعات خصوصا في مرحلة الربع والنصف النهائي بسبب كثرة الطلب على الجهات المصنعة.

وقال هؤلاء أن مونديال قطر 22 قد ساهم في انتعاش القطاع، إذ أصبح هناك إقبال كبير على أقمصة أسود الأطلس التي تحمل أرقامهم وأسمائهم، معتبرين أن تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي لكأس العالم 2022 يشكل فرصة لتجار لمضاعفة أرباحهم.

كما أضاف التجار أن تألق المنتخب المغربي في مونديال قطر ينعكس بشكل مباشر على تجارة الأعلام والأقمصة، إذ هناك إقبال على شراء أقمصة المنتخب علاوة على الألبسة الرياضية الأخرى والقبعات و الأعلام التي تدل على رمز الوحدة الوطنية.

كما برر بعض المواطنين، وغالبيتهم من الشباب ذكورا وإناثا إقبالهم على شراء قمصان المنتخب الوطني والأعلام الوطنية و القبعات رغبة منهم في معايشة الحدث، متوقعين أن ينجح أسود الأطلس في مباراتهم ضد فرنسا، الأمر الذي سيخلق فرحة عفوية عارمة يرغب جميع المغاربة المشاركة فيها وتقاسمها.

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