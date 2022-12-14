أكادير : أرتفاع في أسعار الأقمصة الوطنية الخاصة بأسود الأطلس

2022-12-14 / 13:14
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد جل المحلات التجارية وكذلك السوق اليومي ” الاحد ” بأكادير، إقبالا كبيرا على شراء أقمصة أسود الأطلس من قبل الجمهور المغربي، تعبيرا عن مساندتهم المطلقة للمنتخب الوطني المغربي في مباراته الفاصلة أمام المنتخب الفرنسي مساء اليوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري.

وفي هذا الصدد أكد مجموعة من المواطنين لجريدة ” هبة بريس” عن إرتفاع أسعار الأقمصة الخاصة بالمتخب المغربي اللون ” الابيض و الاحمر” الى جانب القبعات، فبعد أن كان ثمنها في دور المجموعات لا يتجاوز 60 درهم، بدأت الاسعار في الصعود، كلما انتقل الفريق الوطني الى دور آخر، وأضاف هؤلاء أن سعر القميص الواحد وصل الى 200 درهم في بعض المتاجر، بينما وصل في الأسواق الى 120 درهم ، اما القبعات فقد تجاوز ثمنها كذلك في بعض المتاجر 100 درهم.

من جانبهم تحدث بعض التجار للجريدة ، أن سبب ارتفاع سعر أقمصة المنتخب المغربي، سببه ارتفاع الطلب وكذلك سعر البيع بالجملة لدى الشركات المصنعة، مؤكدين أن هناك صعوبة بالغة في الحصول على الأقمصة او القبعات خصوصا في مرحلة الربع والنصف النهائي بسبب كثرة الطلب على الجهات المصنعة.

وقال هؤلاء أن مونديال قطر 22 قد ساهم في انتعاش القطاع، إذ أصبح هناك إقبال كبير على أقمصة أسود الأطلس التي تحمل أرقامهم وأسمائهم، معتبرين أن تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي لكأس العالم 2022 يشكل فرصة لتجار لمضاعفة أرباحهم.

كما أضاف التجار أن تألق المنتخب المغربي في مونديال قطر ينعكس بشكل مباشر على تجارة الأعلام والأقمصة، إذ هناك إقبال على شراء أقمصة المنتخب علاوة على الألبسة الرياضية الأخرى والقبعات و الأعلام التي تدل على رمز الوحدة الوطنية.

كما برر بعض المواطنين، وغالبيتهم من الشباب ذكورا وإناثا إقبالهم على شراء قمصان المنتخب الوطني والأعلام الوطنية و القبعات رغبة منهم في معايشة الحدث، متوقعين أن ينجح أسود الأطلس في مباراتهم ضد فرنسا، الأمر الذي سيخلق فرحة عفوية عارمة يرغب جميع المغاربة المشاركة فيها وتقاسمها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال قطر.. السلطات تسارع لتثبيت الشاشات بالساحات

مونديال قطر.. السلطات تسارع لتثبيت الشاشات بالساحات

2022-12-14 / 14:26
Photo of صعدا فوق سيارة الأمن لالتقاط صور.. إيقاف شخصين بالفقيه بنصالح

صعدا فوق سيارة الأمن لالتقاط صور.. إيقاف شخصين بالفقيه…

2022-12-14 / 13:03
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

2022-12-14 / 11:50
Photo of قاعات الحفلات تنافس المقاهي وتنقل مباريات المنتخب الوطني

قاعات الحفلات تنافس المقاهي وتنقل مباريات المنتخب الوطني

2022-12-14 / 11:36
Photo of أمن تمارة يوقف 3 أشخاص ويحجز 2370 قرص مخدر

أمن تمارة يوقف 3 أشخاص ويحجز 2370 قرص مخدر

2022-12-14 / 11:24
Photo of “لارام” تكشف سبب إلغاء رحلات الدوحة وتعد بسداد مبلغ التذاكر

“لارام” تكشف سبب إلغاء رحلات الدوحة وتعد بسداد مبلغ…

2022-12-14 / 10:58
Photo of كلميم.. الأمن يبحث عن متورطين في تزوير أوراق نقدية

كلميم.. الأمن يبحث عن متورطين في تزوير أوراق نقدية

2022-12-14 / 09:25
Photo of طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-12-14 / 09:08
Photo of مكناس.. إيقاف قا-تل سيدة نقل جثتها وتخلص منها بالشارع العام.

مكناس.. إيقاف قا-تل سيدة نقل جثتها وتخلص منها بالشارع…

2022-12-13 / 22:54
Photo of واشنطن.. أخنوش يمثل الملك في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا

واشنطن.. أخنوش يمثل الملك في قمة قادة الولايات المتحدة…

2022-12-13 / 22:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق