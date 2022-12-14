“لارام” تكشف سبب إلغاء رحلات الدوحة وتعد بسداد مبلغ التذاكر

2022-12-14 / 10:58
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء عدد من الرحلات بين الدار البيضاء والدوحة، وذلك على إثر الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية.

وأفاد بلاغ للشركة الوطنية أنه “على إثر القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ زبنائها بإلغاء الرحلات التي تؤمنها الخطوط الجوية القطرية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي: AT9703/QR3003, AT9717/QR3007, AT9715/QR3015, AT9747/QR3067, AT9739/QR3069, AT9743/QR3093, AT9749/QR3099 .

وفي هذا الصدد، ستقوم الخطوط الملكية المغربية، في أقرب الآجال، بسداد مبلغ التذاكر للمسافرين المعنيين بإلغاء هذه الرحلات. وتدعو الشركة الوطنية هؤلاء الزبناء إلى عدم التوجه إلى المطار.

وللمزيد من المعلومات، يرجى من المسافرين الاتصال بخدمة الزبناء من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على الرابط “https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/information/reclamations”.

وخلص البلاغ إلى أن “الخطوط الملكية المغربية تقدم اعتذارها للزبناء عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتها”.

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