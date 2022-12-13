تزامنا ومباراة المغرب وفرنسا.. أسر مغربية تزين موائدها بأطباق “الدجاج”

2022-12-13 / 17:44
2
محمد منفلوطي_ هبة بريس

غدا الأربعاء بحول الله وقوته، سيكون الجمهور المغربي والعربي والافريقي والعالمي، مع أجواء المباراة المصيرية التي ستجمع أسود الأطلس، وفريق ديكة فرنسا.. وهي المباراة التي وحدت من جديد حناجر الجماهير المتعطشة للروح العربية، فيما أزعجت كابرانات الجارة ووضعتهم في خانة العزلة والسجن الانفرادي…

وفي خضم هذه الاحتفالية الكروية، أجمع الجمهور العريض على أن الفوز سيكون من نصيب الكرة المغربية كممثل وحيد لكل العرب، حيث قلوب الجميع وأدعيتهم وصلواتهم، تتجه إلى السماء لعل القوي المتين يحقق النصر…

ومن الطرائف التي صاحبت الاستعدادات لهذه المقابلة القوية، والتي تتزامن وتقاليد المغاربة الخالدة في ذبح ” الدجاج البلدي” احتفالا بمناسبة ” حيدوسة”، تداول العديد من نشطاء الفايسبوك قصاصات وصور تحمل أشهى الأطباق المؤتتة للموائد المغربية وعلى رأسها ” الرفيسة بالدجاج البلدي”، تيمنا بأن أسود الأطلس سيلتهمون الديك الفرنسي في ذات الليلة.

وقد طالب هؤلاء النشطاء وبصورة تحمل في طياتها نبرة من الفكاهة، جميع الأسر والعائلات المغربية بتزيين موائدهم ليلة الأربعاء بعد المقابلة المصيرية ، بأطباق الدجاج المطبوخ بالطريقة المغربية الأصيلة.

ويشار، أن أسود الأطلس يواصلون تألقهم بروح قتالية في منافسات مونديال قطر، بعد أن استطاع رفاق الرݣراݣي الاطاحة بالعديد من المنتخبات العالمية، في سابقة كروية يشهدها العالم الاسلامي والعربي والافريقي، في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من المتتبعين للشأن الكروي، فوز المغرب والوصول إلى النهائي بحول الله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منح مدراء المدارس صلاحية توقيف الدراسة..اجراءات استثنائية بطنجة بعد صدور نشرة انذارية

منح مدراء المدارس صلاحية توقيف الدراسة..اجراءات استثنائية بطنجة بعد…

2022-12-13 / 19:33
Photo of مأساة مليلية.. أمنيستي تتهم إسبانيا بالتقصير في التحقيقات

مأساة مليلية.. أمنيستي تتهم إسبانيا بالتقصير في التحقيقات

2022-12-13 / 18:31
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 139 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 139 إصابة جديدة 

2022-12-13 / 17:03
Photo of “الاتجار في البشر” يجر 3 أشخاص للاعتقال في العيون

“الاتجار في البشر” يجر 3 أشخاص للاعتقال في العيون

2022-12-13 / 15:59
Photo of الشغب في دول المهجر ظاهرة لا تستدعي التهويل

الشغب في دول المهجر ظاهرة لا تستدعي التهويل

2022-12-13 / 14:35
Photo of طنجة.. إيقاف 11 مهاجرا بحوزتهم أدوات حديدية تستخدم في التسلق

طنجة.. إيقاف 11 مهاجرا بحوزتهم أدوات حديدية تستخدم في…

2022-12-13 / 14:16
Photo of يهم الشباب..إجراء عملية الإحصاء المتعلق ب”التجنيد الإجباري”

يهم الشباب..إجراء عملية الإحصاء المتعلق ب”التجنيد الإجباري”

2022-12-13 / 14:08
Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف جانح اعتدى على قاصر بالضرب

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف جانح اعتدى على قاصر…

2022-12-13 / 13:44
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

2022-12-13 / 12:34
Photo of “التقط صورة يحمل سكينا أمام سيارة الأمن”.. إيقاف شخصين ببني ملال

“التقط صورة يحمل سكينا أمام سيارة الأمن”.. إيقاف شخصين…

2022-12-13 / 10:49

‫2 تعليقات

  2. إلى المدعو مسعود ماهو التافه في المقال يا ابله انه جزء من الطرائف .كل حاجة تنتقدونها اما لجهلكم او لحقدكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق