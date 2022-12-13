تزامنا ومباراة المغرب وفرنسا.. أسر مغربية تزين موائدها بأطباق “الدجاج”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

غدا الأربعاء بحول الله وقوته، سيكون الجمهور المغربي والعربي والافريقي والعالمي، مع أجواء المباراة المصيرية التي ستجمع أسود الأطلس، وفريق ديكة فرنسا.. وهي المباراة التي وحدت من جديد حناجر الجماهير المتعطشة للروح العربية، فيما أزعجت كابرانات الجارة ووضعتهم في خانة العزلة والسجن الانفرادي…

وفي خضم هذه الاحتفالية الكروية، أجمع الجمهور العريض على أن الفوز سيكون من نصيب الكرة المغربية كممثل وحيد لكل العرب، حيث قلوب الجميع وأدعيتهم وصلواتهم، تتجه إلى السماء لعل القوي المتين يحقق النصر…

ومن الطرائف التي صاحبت الاستعدادات لهذه المقابلة القوية، والتي تتزامن وتقاليد المغاربة الخالدة في ذبح ” الدجاج البلدي” احتفالا بمناسبة ” حيدوسة”، تداول العديد من نشطاء الفايسبوك قصاصات وصور تحمل أشهى الأطباق المؤتتة للموائد المغربية وعلى رأسها ” الرفيسة بالدجاج البلدي”، تيمنا بأن أسود الأطلس سيلتهمون الديك الفرنسي في ذات الليلة.

وقد طالب هؤلاء النشطاء وبصورة تحمل في طياتها نبرة من الفكاهة، جميع الأسر والعائلات المغربية بتزيين موائدهم ليلة الأربعاء بعد المقابلة المصيرية ، بأطباق الدجاج المطبوخ بالطريقة المغربية الأصيلة.

ويشار، أن أسود الأطلس يواصلون تألقهم بروح قتالية في منافسات مونديال قطر، بعد أن استطاع رفاق الرݣراݣي الاطاحة بالعديد من المنتخبات العالمية، في سابقة كروية يشهدها العالم الاسلامي والعربي والافريقي، في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من المتتبعين للشأن الكروي، فوز المغرب والوصول إلى النهائي بحول الله.

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