في الصورة امانويل ماكرون

الرئاسة الفرنسية: توجه ماكرون لقطر “لحظة مهمة للصداقة الفرنسية-المغربية”

2022-12-13 / 15:15
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هبة بريس

ردت الرئاسة الفرنسية على منتقدي توجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي في كأس العالم بين منتخب بلاده نظيره المغربي.

وقال مستشار رئاسي إن “الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في ما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية” مضيفا “من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا”.

هذا ومن المنتظر أن يحضر ماكرون للمباراة التي ستجمع منتخب بلاده مع أسود الأطلس برسم نصف نهائي مونديال قطر يوم غد الأربعاء.

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