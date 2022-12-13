الركراكي: “حكيمي مستعد للفوز على مبابي في مباراة الغد”

2022-12-13 / 12:12
0
هبة بريس - القسم الرياضي

تحدث وليد الركراكي الناخب الوطني ، عن المواجهة المرتقبة يوم غدا بين المنتخبين الوطنيين المغربي و الفرنسي وعن المواجهة بين اللاعبين أشرف حكيمي وكيليان مبابي.

وأكد وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي، أن اللاعب أشرف حكيمي أكثر لاعب يعرف مبابي، لأنه يتدرب معه يوميا في باريس سان جيرمان ب.

وتابع : “أشرف حكيمي لديه طموح كبير و من أفضل لاعبي العالم في مركزه، وهو مستعد لتقديم أفضل ما لديه و الفوز على نجم المنتخب الفرنسي مبابي”.

وشدد الركراكي، على أن المنتخب الفرنسي قوي بأكمله ولا يجب الوقوع في و التركيز فقط على مبابي، لأن فرنسا تضم لاعبين موهوبين كأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدرب المنتخب الفرنسي: منتخب المغرب يتوفر على أفضل دفاع في المونديال

مدرب المنتخب الفرنسي: منتخب المغرب يتوفر على أفضل دفاع…

2022-12-13 / 16:10
Photo of بعد خروجه من المونديال.. محكمة إسبانية تبرئ نيمار من تهم فساد

بعد خروجه من المونديال.. محكمة إسبانية تبرئ نيمار من…

2022-12-13 / 15:35
Photo of وزير الرياضة الغابوني: تأهل “الأسود” مصدر فخر لجميع الأفارقة

وزير الرياضة الغابوني: تأهل “الأسود” مصدر فخر لجميع الأفارقة

2022-12-13 / 15:05
Photo of إبراهيموفيتش: “وصول المغرب لنصف النهائي ليست مفاجأة.. كنت أعلم بأنهم جيدون”

إبراهيموفيتش: “وصول المغرب لنصف النهائي ليست مفاجأة.. كنت أعلم…

2022-12-13 / 14:55
Photo of قائد المنتخب الفرنسي: “الأسود” لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم

قائد المنتخب الفرنسي: “الأسود” لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا…

2022-12-13 / 12:49
Photo of استنفار أمني بمطار محمد الخامس لتأمين الجسر الجوي مع الدوحة القطرية

استنفار أمني بمطار محمد الخامس لتأمين الجسر الجوي مع…

2022-12-13 / 12:21
Photo of صحيفة كونغولية: الرياضة المغربية ثمرة رؤية ملكية

صحيفة كونغولية: الرياضة المغربية ثمرة رؤية ملكية

2022-12-13 / 11:51
Photo of الركراكي: “سنقدم أفضل ما لدينا أمام فرنسا”

الركراكي: “سنقدم أفضل ما لدينا أمام فرنسا”

2022-12-13 / 11:04
Photo of الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

2022-12-13 / 10:53
Photo of في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في نصف النهائي

في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في…

2022-12-13 / 10:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق