الركراكي: “حكيمي مستعد للفوز على مبابي في مباراة الغد”

هبة بريس - القسم الرياضي

تحدث وليد الركراكي الناخب الوطني ، عن المواجهة المرتقبة يوم غدا بين المنتخبين الوطنيين المغربي و الفرنسي وعن المواجهة بين اللاعبين أشرف حكيمي وكيليان مبابي.

وأكد وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي، أن اللاعب أشرف حكيمي أكثر لاعب يعرف مبابي، لأنه يتدرب معه يوميا في باريس سان جيرمان ب.

وتابع : “أشرف حكيمي لديه طموح كبير و من أفضل لاعبي العالم في مركزه، وهو مستعد لتقديم أفضل ما لديه و الفوز على نجم المنتخب الفرنسي مبابي”.

وشدد الركراكي، على أن المنتخب الفرنسي قوي بأكمله ولا يجب الوقوع في و التركيز فقط على مبابي، لأن فرنسا تضم لاعبين موهوبين كأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي.

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