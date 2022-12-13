مدير “ان داريف” بالمغرب : “تطبيقنا لا يهدد عمل سائقي التاكسي .. ونقدم خدمات عادلة”

هبة بريس - الدار البيضاء

أول حوار حصري لـ مدير تطوير الأعمال بـ ان داريف بالمغرب : “تطبيقنا لا يهدد عمل سائقي التاكسي .. ونقدم خدمات عادلة وشفافة لمحاربة الظلم”

نجحت ان درايف ، المنصة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والنقل، في تحقيق انتشارا كبيرا في المغرب خاصة أنها تتواجد بمبادئ ونموذج عمل مختلف عن باقي تطبيقات النقل الذكي، وتحدث حمزة مضراني مدير تطوير الأعمال في ان درايف المغرب في حواره مع جريدة هبه بريس عن التطبيق ومميزاته وما يقدمه للعميل والسائقين وعن خطة الشركة في عام 2023.

إلى نص الحوار ..

ما هو نموذج العمل الخاص بـ شركة ان درايف والذي يميزه عن باقي تطبيقات النقل الذكي؟

نموذج عمل ان درايف مختلف تماماً عن باقي تطبيقات النقل الذكي التشاركي، في تطبيقنا العميل هو أول من يضع السعر الخاص بـ رحلته ثم السائق اما أن يقبل السعر المقترح من العميل أو يرفضه او من الممكن التفاوض فيما بينهما، هذا النهج هو الأكثر عدلاً في العالم، لأن العميل والسائق هما من يحددان السعر النهائي ونحن لا نتدخل في هذه العملية، لذلك إذا قارنت بين تسعير “ان درايف” وبين تطبيقات منافسينا ستجد أن الخوارزميات المبرمجة هي التي تحدد سعر الرحلة لذلك لا يجد العميل أو السائق أسباب مقنعة لتسعيرات الرحلات اضافة الى ذلك من الممكن ان يتغير التسعير على مدار اليوم .

مهمة ان درايف الاساسية هي محاربة الظلم ونحن نسعى لمنح العملاء أفضل ظروف عادلة وشفافة لذلك نحن نحصل على أقل رسوم الخدمة في السوق ليس أكثر من 10% وبدون ضرائب اضافية وفي المقابل يحصل المنافسين ما بين 20 إلى 25% ، في ان درايف يمكن للسائق التطلع على الوجهة المقصودة point B بينما تقوم الخدمات الاخرى بحجب الوجهات المقصودة، وهناك أيضا اختلافات أخرى بين أن درايف وبين التطبيقات الأخرى، ونحن كـ شركة امريكية النشأة نتواجد في 47 دولة حول العالم وتطبيق ان درايف هو ثاني التطبيقات تنزيلا في العالم ضمن شركات النقل الذكي.

كيف اتخذتم قرار الانطلاق في المغرب؟ وفي كم مدينة تتواجد خدمات شركة ان درايف؟

المغرب دائما من البلاد الجاذبة للمستثمرين وشركات متعددة الجنسيات ، ورؤية سمو الملك محمد السادس والحكومة أتاحت ذلك بعد تحقيق العديد من الانجازات في مجال البنية التحتية والصناعية، لذلك قررت ادارة شركة ان درايف دخول السوق المغربي بعد تحقيق نتائج ايجابية في مصر وبلاد الشرق الاوسط لذلك اصبحت المغرب من البلاد المهمة وذي الاولوية في المنطقة بسبب توفر الكثير من عوامل النجاح منها تواجد نسبة كبيرة من الشباب و الرقمنة، ورؤية لتحديث المدن المغربية لتصبح مدن ذكية ومتصلة ببعضها البعض.

وبالفعل قد أنشأ منافسينا السوق الخاص بالنقل الذكي،و جئنا نحن بمفهوم وعروض جديدة وهذه الأسباب التي جعلتنا من أهم شركات النقل الذكي و نحن حاليا متواجدين في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير والجديدة وفاس وتطوان ومدن أخرى سوف نتطلق بها قريبا.

لماذا اختارت ان درايف رعاية مهرجان visa music festival؟

لقد أعلنا في حملة تغيير العلامة التجارية في أكتوبر الماضي أننا سنخصص موارد أكبر للمشاريع غير الربحية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسلامة البيئية والرعاية الصحية والفن والرياضة ، لذلك وجدنا في مهرجان visa music festival أن أهدافه تتماشى مع أهدافنا خاصة انه مهرجان موسيقي كبير وله جمهوره.

أزمة سائقي التاكسي .. كيف حاولتم كـ شركة نقل ذكي حل هذه الازمة وما هي رسالتك إليهم؟

هي ليست أزمة ، هناك سوء فهم ناتج عن تغيير في الاتجاه التكنولوجي، يستخدم العديد من سائقي سيارات الأجرة تطبيقنا بشكل نشط يوميا، و آخرون لا يستخدمونه حتى الآن ، لأنهم يرون تهديدًا لعملهم في الواقع ، وفي الحقيقة لا يوجد أي تهديد.

نحن كـ ان درايف نتواصل مع ممثلين من السلطات بشكل رسمي ورأينا أن الدولة متفهمة الرقمنة في مجال النقل والمواصلات، والتي ستجعل الأمور أكثر شفافية وأمانًا وستزيد جودة الخدمات بشكل كبير، ويتضح هذا من خلال تجربة بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، لكن يمكنك حتى النظر إلى الدول المجاورة ، مثل مصر ولبنان وتونس ، إلخ

كيف نجحتم في إقناع السائقين بالانضمام إلى شركة ان درايف؟

نقدم دائمًا أكثر الشروط شفافية وإنصافًا لشركائنا و رسوم خدمتنا هي الأدنى في العالم، نحن لا نفرض رسومًا خفية ولا نفرض خدمات إضافية على السائقين، هذا يعني أن السائقين يحققون ارباح من خلال التعاون معنا أكثر من التعاون مع شركات أخرى،هذا هو أهم شيء أن يكون هناك علاقة وطيدة مليئة بالمحبة بيننا وبين السائقين حول العالم لأن تطبيق تم إنشائه لتسهيل حياة السائقين مع جعله مربحًا لهم ، ولم نكتفي بهذا ، لقد أنشأنا نظامًا لتكريم السائقين لدى ان درايف بين الحين والآخر من خلال إجراء مسابقة لافضل السائقين في فترة محددة و نكافئهم ونسعى لعقد شراكات مع صالات ونوادي رياضية ليس فقط من أجل الحصول على مساحة إعلانية ولكن أيضا منح اشتراكات للسائقين كـ مكافأة لهم.

ما هي الأوراق المطلوبة من اجل الانضمام الى تطبيق ان درايف كـ سائق؟

هناك بعض المستندات المطلوبة من السائق للتسجيل في تطبيق inDrive مثل رخصة القيادة مع خبرة لمدة عامين في القيادة وشهادة تسجيل السيارة وصورة السيارة وما إلى ذلك. هذا إجراء مفهوم تمامًا للسائقين الذين لديهم جميع المستندات اللازمة لقيادة سيارة في المغرب.

ما هي أهداف شركة ان درايف بالمغرب خلال عام 2023؟

الهدف لعام 2023 هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية ، وزيادة قاعدة المستخدمين ، وتحسين جودة الخدمات ، وتحسين معايير الأمان و نريد أن يندمج تطبيقنا بأكبر قدر من السلاسة في حياة المواطنين المغاربة العاديين.

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