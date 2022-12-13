بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا ناقصين إيه عنهم”

نجلاء مزيان

أعرب النجم المصري هاني شاكر، عن سعادته الكبيرة عقب تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وقال هاني شاكر في آخر تصريح له:”أنا غيران على بلدي بجد، لكن المغرب عملت اللي بلاد كتير مقدرتش تعمله، وفرحتنا فرحة ملهاش أول من آخر، وأنا على قد فرحتي التي لا توصف وكأن مصر كانت بتلعب إمبارح وحققت هذا الإنجاز الرائع، لكني غيران على بلدي مصر”.

وواصل هاني شاكر حديثه”: إحنا ناقصين إيه؟ إلا إنه فعلا يكون في اتحاد كرة قدم متفرغ وعارفين قيمة الرياضة، ومش بيجامل على حساب حد وينفذ القوانين واللوائح بحذافيرها بدون مجاملة لنادي أو شخص.. ناس محترمة وبتحترم نفسها اتحاد كرة مش بيخاف من حد إلا من القانون”.

و أضاف:”نسخة كأس العالم دي عربية بمعنى الكلمة، من أول القرآن الكريم اللي افتتحوا به كاس العالم للإنجازات الرائعة واستادات ليس لها مثيل في أي مكان في الدنيا، وهذا يدل على إننا كعرب لما نصر على عمل حاجة حلوة بنعملها”.

واختتم قائلا:”أنا عاوزة أقول أني حامل هم أي حد يعمل كأس عالم تاني بعد قطر لأنهم صعب يوصلوا للمستوى ده هيعملوا ايه بعد اللي اتعمل”.

و في سياق آخر، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي يوم غد الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر، حيث يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

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