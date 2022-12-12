بودريقة يكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الأسود و فرنسا

2022-12-12 / 20:06
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هبة بريس _ رياضة

كشف محمد بودريقة عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي لحساب

وقال بودريقة في تدوينة له ” هام للجماهير في قطر..سيتم طرح غذا تذاكر مقابلة منتخبنا على الساعة العاشرة صباحا في ملعب الجنوب ”

وأضاف بودريقة “يرجى إحضار بطاقة هايات وجواز سفر واحترام التدابير الأمنية ” متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني ”

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي  لحساب نصف نهاية  كأس العالم قطر 2022، ستجرى يوم الاربعاء المقبل.

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