بودريقة يكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الأسود و فرنسا
هبة بريس _ رياضة
كشف محمد بودريقة عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي لحساب
وقال بودريقة في تدوينة له ” هام للجماهير في قطر..سيتم طرح غذا تذاكر مقابلة منتخبنا على الساعة العاشرة صباحا في ملعب الجنوب ”
وأضاف بودريقة “يرجى إحضار بطاقة هايات وجواز سفر واحترام التدابير الأمنية ” متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني ”
جدير بالذكر أن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي لحساب نصف نهاية كأس العالم قطر 2022، ستجرى يوم الاربعاء المقبل.
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