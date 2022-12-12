عزيز أخنوش

أخنوش: تدبير الأمن المائي قضية مصيرية لا تقبل المزايدات

2022-12-12 / 16:39
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تجاوبت بكل فعالية مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية، فيما يتعلق بتدبير الأمن المائي للمغاربة.

وذكر أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه على الرغم مما يمكن أن يستفيض في مناقشته من مسببات التأخر الذي عرفه تدبير هذا القطاع، فإنه لن يستحضر إلا تعليمات جلالة الملك الذي جعل من هذا الملف قضية مصيرية للأمة، لا موضوعا للمزايدات السياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ووعيا باستعجالية التعاطي مع هذه الإشكالية، أشار أخنوش أن الحكومة ستعمل على تدبير شح الموارد المائية من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها، عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين، وحرصا على توفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.

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