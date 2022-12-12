الرئيس النيجيري يهنئ “أسود الأطلس” على “صنع التاريخ”

2022-12-12 / 16:13
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هبة بريس

هنأ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، محمد بخاري ، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم واصفا إياه بفخر إفريقيا، وفق تغريدة لغاربا شيهو ، المساعد الخاص الأول لرئيس شؤون الإعلام والدعاية، اليوم الإثنين.

وقال شيهو إن “الرئيس محمد بخاري يهنئ منتخب المغرب في المونديال، أسود الأطلس ، وجلالة الملك محمد السادس، على صنع التاريخ من خلال كونه رابع منتخب إفريقي يتأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022، والأول الذي يحجز له مكانا في نصف النهائي”.

وأضاف أن “الرئيس بوخاري قال إن المغرب أضحى مصدر فخر واعتزاز قارة برمتها بشجاعته و بأدائه المميز مانحا الأمل في رؤية منتخب افريقي فائز وقد يفوز بكأس العالم المقامة حاليا بقطر”.

ووفق التغريدة، فإن “فخامة الرئيس بوخاري هنأ المنتخب المغربي على كفاءتهم وعملهم الجماعي” ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدور النموذجي للسلطات المغربية في تشكيل فريق هائل”.

وقد تأهل المنتخب المغربي الى نصف نهائي المونديال بعد انتصاره في دور الربع يوم السبت الماضي على نظيره البرتغالي بهدف للاشيء.

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