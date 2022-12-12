“لارام” تبرمج 30 رحلة لنقل الجماهير المغربية إلى قطر

2022-12-12 / 10:24
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن تنظيم 30 رحلة يومي الثلاثاء والأربعاء، من أجل نقل مشجعي المنتخب الوطني إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم التي ستجمع الأسود بالمنتخب الفرنسي.

وأفادت الشركة في بلاغ لها، أنها تطرح اعتبارا من اليوم الاثنين، تذاكر بسعر محدد في 5000 درهم ذهابا وإيابا شاملة للرسوم.

وأضافت أن بيع التذاكر سيتم عبر موقع الشركة www.royalairmaroc.com، والوكالات التجارية التابعة للشركة، ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

وذكرت أنها تمنح للمشجعين الموجودين بالدوحة، الذين سافروا مع الخطوط الملكية المغربية، الراغبين في مواصلة دعم المنتخب، تسهيلات لإعادة جدولة رحلات العودة.

كما سيكون متاحا لهؤلاء إمكانية تغيير تاريخ العودة دون غرامات أو مصاريف إضافية، حيث ستتأتى لهم العودة عبر الرحلات التي ستبرمج في 19 و20 و21 من دجنبر الجاري.

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