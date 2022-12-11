صحيفة نمساوية: أسود الأطلس أعطوا بعدا تاريخيا للحلم الإفريقي

هبة بريس -

أعطى المغرب أبعادا تاريخية لحلم كرة القدم الإفريقية، حسبما كتبت صحيفة “دير ستاندارد” النمساوية، في تعليقها على تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي لكأس العالم 2022، على حساب البرتغال (1-0).

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار في مقال نُشر على موقعها على الإنترنت، إن المغرب أعطى أبعادا تاريخية لحلم كرة القدم الإفريقية وحطم حلم كريستيانو رونالدو بالفوز بكأس العالم، حسبما أشارت المجلة.

وتحت عنوان “المغرب، أول منتخب إفريقي في نصف نهائي المونديال بعد فوزه على البرتغال 1-0″، أكدت الصحيفة أن الفريق الذي صنع الإثارة في المسابقة قد تغلب على بطل أوروبا السابق البرتغال 1-0، ليصبح أول فريق من القارة يصل إلى نصف نهائي المونديال.

واستعادت “دير ستاندارد” رحلة أسود الأطلس في كأس العالم بقطر 2022، بالإضافة إلى أبرز أحداث لقاء المغرب والبرتغال.

ورأت أن المغرب، الذي حقق أكبر نجاح له بالمونديال في دورة 1986 (0-1 ضد ألمانيا)، بدأ مشاركته السادسة في المونديال بشكل جيد حقا بتنظيم قوي وجرعة عالية من الشجاعة.

وخلصت إلى أن أسود الأطلس سيواجهون في نصف النهائي فريقا آخر من الوزن الثقيل، فرنسا.

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