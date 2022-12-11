الحجي ضيوف : في السينغال الجميع يرتدي قميص المغرب.. وكل أفريقيا خلف أسود الأطلس

2022-12-11 / 20:15
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هبة بريس - الرياضة

أكد النجم السنغالي الحجي ضيوف، دعم الجميع في قارة إفريقيا، لمنتخب المغرب في مغامرته الرائعة في كأس العالم.

وذلك بعد وصول أسود الأطلس إلى نصف النهائي، بالانتصار في مواجهة ربع النهائي، على البرتغال بنتيجة “1-0”.

وصرح مهاجم ليفربول السابق: “هذا شيء رائع لا يصدق، وهو غير مسبوق، كل إفريقيا خلف المنتخب المغربي”.

وتابع: “في السنغال الجميع يرتدي قميص المغرب، ومنهم أنا، لا فرق بين السنغاليين والمغاربة”.

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