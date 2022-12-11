الكشف عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي المونديال

2022-12-11 / 16:10
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هبة بريس

كشفت شركة أديداس الألمانية لتصنيع المعدات والألبسة الرياضية الأحد، عن الكرة الرسمية التي ستسخدم في نصف نهائي ونهائي مونديال قطر 2022 ، والتي تحمل اسم “الحلم” بدلا من “الرحلة” المعتمدة في الأدوار السابقة.

وصُنّعت كرة “الحلم” بمواصفات تكنولوجية هي نفسها المستخدمة في “الرحلة” والتي تقوم على نظام “الكرة المتصلة” الذي صممته أديداس، وهي تقنية أثبتت نجاحها في قطر عن طريق تحديد حالات التسلل أكثر سرعة ودقة.

وتعتمد هذه التقنية على بيانات تموضع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لتزود حكم الفيديو المساعد “VAR” بمعلومات آنية تمكّنه من اتخاذ القرارات الصحيحة.

ومن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت على “الحلم” وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة.

وتمت مراعاة حماية البيئة في تصميم الكرة فأُخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من “الحلم” أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية.

يرتكز تصميم “الحلم” على أرضية ذهبية اللون عليها أشكال مثلثة صغيرة مستوحاة من الصحاري التي تحيط بالعاصمة الدوحة، أضيف إليها لون الكأس الأصلية للمونديال فضلاً عن خطوط بلون العلم القطري

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