انطوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المغرب عقب تأهل أسود الأطلس

2022-12-10 / 22:49
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هبة بريس -

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المغرب عقب تأهل أسود الأطلس، اليوم السبت، لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، مؤكدا أن إفريقيا بصدد كتابة التاريخ.

وفي تغريدة على حسابه في منصة “تويتر”، مرفوقة بالعلم المغربي، كتب المسؤول الأمريكي “في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا 2022 (المقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن)، أهنئ أسود الأطلس بفوزهم اليوم”، بصفتهم أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

واعتبر بلينكن أن إفريقيا بصدد كتابة التاريخ، داخل الميدان وخارجه.

وقد تأهل أسود وليد الركراكي لنصف نهائي أكبر تظاهرة كروية عالمية، عقب فوزهم على البرتغال بهدف مقابل صفر، اليوم السبت، على أرضية ملعب الثمامة.

وسجل هدف الفوز لأسود الأطلس اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 42.

ومن أجل حجز مكان ضمن نهائي مونديال قطر 2022، سيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي.

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‫7 تعليقات

  2. الف مبروك لــ اسود الاطلس التاهل الى نصف النهائي وإن شاء الله القادم افضل

  6. شيء لا يصدق ، منتخب عربي في نصف نهاية المونديال برافو الأسود لقد إمتلكتم التاريخ ،،،، ألف ألف مبروك 🔥🇲🇦

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