يوسف علاكوش كاتبا عاما للجامعة الحرة للتعليم لولاية ثانية

2022-12-09 / 23:09
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

جدد المؤتمر الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ( جدد) الثقة وبالإجماع في القيادي النقابي يوسف علاكوش، ككاتب عام للجامعة الحرة للتعليم لولاية ثانية.

ويشار، أن مدينة بوزنيقة، تحتضن وعلى مدى ثلاثة أيام9.10.11 من دجنبر الجاري، أشغال المؤتمر الوطني للجامعة الحرة للتعليم، بعنوان 62 سنة من الوفاء والنضال، وتحت شعار الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية مدخل لنجاح الإصلاح “الإنصاف – الإدماج – العدالة الأجرية – الكرامة”، وذلك بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، وهو الذي أسفر اليوم عن تجديد الثقة في الكاتب العام الحالي يوسف علاكوش.

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