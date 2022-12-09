ايمانويل ماكرون

تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

2022-12-09 / 19:55
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هبة بريس _ وكالات

أثارت تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الواقيات الذكرية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان أنها مجانية لفئة من المواطنين.

وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب ماكرون: “لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، في عام 2023 ، ستكون الواقيات الذكرية مجانية في الصيدليات”

وعلق أحدهم ساخرا: “أقل من الفرنسيين هو انتصار كبير للبشرية”.

وقال حساب آخر معلقا: الرئيس الفرنسي يبشر الأمة الفرنسية بأنه ابتداء من عام 2023 ستوفر الحكومة الواقيات الذكرية للشباب مجانا من سن 18-25! أمة تفكر فقط في الأعضاء التناسلية والعجيب يتهمون المسلمين بذلك!! على مدار السنوات الماضية تابعت أخبار الغرب وأكاد أجزم أن 80% من تشريعاتهم عن الجنس فقط!”

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‫16 تعليقات

  2. المغاربة لعندهم قل من 25 غادي يردوه مشروع مربح بزيرو أورو وغادي يعاودو فيه البيع لناس لعندهم 26 عام لفوق ههه

  4. الناس كيشوفو هذشي حريات وتحضر ولكن انا كيبان ليا هدشي تخلف وانحطاط لا فرق بينهم وبين الحيوانات بل العكس الحيوانات افضل منهم

  5. ونحن نتبع سياسة فرنسا ،
    “لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه”

  6. بسيف كثر عدهم البراهش بلا ولدين الحمد لله على نعمة الاسلام و تا الا شي حد زبلها راه يقدر يعتارف بولدو

  12. مكلخ . زعما الشباب مكيشريوهش حيت غالي هههه را كتر من نص مكيشريهش حيت كيحشم و لي بقا را عندو اسباب لا داعي لذكرها .
    رئيس فرنسا ومطاتلو غي هاد الفكرة الغبية .

  15. بلاتي واحد شويا وغاتلقا الحداثيين والمتنورين عندنا كاينبحو بهادشي ويسميوه تا هوا حق هههههههههه

  16. في السنوات القادمة سيفعل المغرب نفس الشيء والسبب هو الانحلال الأخلاقي الذي اصبحنا نراه ومحمي من طرف القوانين الجديدة التي تطلق وتشهر وتحمي الفساد.

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