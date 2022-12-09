معتقلو الرأي يخوضون إضراباً رمزياً عن الطعام

هبة بريس _ الرباط

أعلن “معتقلو الرأي ” أنهم يخوضون إضراباً رمزياً عن الطعام بمختلف السجون، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ‏من يوم الجمعة 9 ديسمبر في الساعة السادسة مساء إلى يوم السبت 10 ديسمبر 2022.

وبحسب بيان، تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، فإن المنخرطين في الإضراب، هم محمد زيان، ‏توفيق بوعشرين، ‏سليمان الريسوني، ‏عمر الراضي، ‏نور الدين العواج، ‏رضى بنعثمان، ‏محمد باعسو

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالاحتجاج، حيث وجهت نداء لكل فروعها، من أجل الخروج للشارع، وتنظيم وقفات احتجاجية في جميع المناطق، تنديداً بالوضع الحقوقي في المغرب. كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح كل “المعتقلين السياسيين بالمغرب”، واحترام حرية التعبير والتنظيم.

وسبق لها أن أعلنت تضامنها مع المحامي محمد زيان الذي حكم عليه استئنافياً بثلاث سنوات حبساً نافذاً “دون استدعائه ودون تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه”، بحسب بيان الجمعية، التي قالت إن اعتقال المحامي المذكور جرى بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وطالبت بإطلاق سراحه وتمكينه من حقه في التمتع بالمحاكمة العادلة.

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