مدرب البرتغال: “المنتخب المغربي منظم واستثنائي”
هبة بريس - القسم الرياضي
تحدث فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، عن مواجهة المنتخب المغربي برسم ربع نهائي مونديال قطر.
وقال سانتوس خلال حديثه في الندوة الصحفية المنعقدة يومه الجمعة: “منتخب المغرب الوحيد الذي حقق 7 نقاط، في دور المجموعات لذلك هو منتخب مُنظم واستثنائي ولديه لاعبين من أفضل الأندية مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ”.
وأضاف قائلا: “خلال سنة 2018 كانوا أصعب خصم لنا، عانينا أمامهم وحققنا الفوز بصعوبة”.
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