مدرب البرتغال: “المنتخب المغربي منظم واستثنائي”

هبة بريس - القسم الرياضي

تحدث فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، عن مواجهة المنتخب المغربي برسم ربع نهائي مونديال قطر.

وقال سانتوس خلال حديثه في الندوة الصحفية المنعقدة يومه الجمعة: “منتخب المغرب الوحيد الذي حقق 7 نقاط، في دور المجموعات لذلك هو منتخب مُنظم واستثنائي ولديه لاعبين من أفضل الأندية مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ”.

وأضاف قائلا: “خلال سنة 2018 كانوا أصعب خصم لنا، عانينا أمامهم وحققنا الفوز بصعوبة”.

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