مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت الصحافة المحلية بسبتة المحتلة أن مهاجرا يمنيا لقي مصرعه، أثناء محاولته التسلل الى سبتة المحتلة سباحة عبر بليونش .

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية الذي يحمل الجنسية اليمنية ويبلغ من العمر 48 سنة انتشل جثة هامدة بعدما قضى غرقا وهو يحاول العبور الى الثغر المحتل بالقرب من شاطئ بينزو القريب من منطقة بليونش.

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي لمدينة سبتة، في انتظار اتخاذ إجراءات ترحيل جثته أو دفنه في مقبرة المسلمين بسبتة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0