الركراكي: إفريقيا والعرب يدعموننا ويشجعوننا لنصنع التاريخ
هبة بريس - القسم الرياضي
عبر الناخب الوطني ،وليد الركراكي ، عن سعادته ببلوغ هذه المرحلة، و بتمثيل الشعب المغربي احسن تمثيل و تشريف كرة القدم الوطنية و العربية و الإفريقية.
وتابع :” نحن اول بلدي عربي نصل إلى هذه المرحلة، وأجواء إيجابية، ونعلم يقينا أن قارة أفريقيا و العرب يدعموننا ويشجعوننا لنصنع التاريخ أمام البرتغال”
وأتم :” الحمد لله على هذا الدعم، وهدفنا تحقيق الفوز أمام البرتغال و سنواصل العمل و مفاجأة من يتوقعون خسارتنا”.
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