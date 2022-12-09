الركراكي: إفريقيا والعرب يدعموننا ويشجعوننا لنصنع التاريخ

2022-12-09 / 14:06
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هبة بريس - القسم الرياضي

عبر الناخب الوطني ،وليد الركراكي ، عن سعادته ببلوغ هذه المرحلة، و بتمثيل الشعب المغربي احسن تمثيل و تشريف كرة القدم الوطنية و العربية و الإفريقية.

وتابع :” نحن اول بلدي عربي نصل إلى هذه المرحلة، وأجواء إيجابية، ونعلم يقينا أن قارة أفريقيا و العرب يدعموننا ويشجعوننا لنصنع التاريخ أمام البرتغال”

وأتم :” الحمد لله على هذا الدعم، وهدفنا تحقيق الفوز أمام البرتغال و سنواصل العمل و مفاجأة من يتوقعون خسارتنا”.

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