الركراكي: أتمنى أن لا يشارك رونالدو في المباراة أمام المغرب

هبة بريس - القسم الرياضي

قال وليد الركراكي بأنه يتمنى كمدرب بأن لا يشارك رونالدو أمام المغرب , بالنظر لقيمته وخطورته داخل ارضية الميدان , لأنه يعد من أفضل اللاعبين في العالم .

واضاف الركراكي في الندوة الصحفية المنعقدة زوال يومه الجمعة، بأن المنتخب لن يكرز على التشكيلة التي سيلعب بها البرتغال بقدر ما سيركز على تشكيلة الاسود وكيفية توظيف كل لاعب , ونقاط قوة وضعف المجموعة .

هذا ويشار الى أن أزمة اندلعت بين رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي بسبب إبقائه في دكة الاحتياط خلال المباراة الأخيرة أمام سويسرا.

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