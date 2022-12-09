أخنوش يحل بالرياض لتمثيل الملك في القمة العربية الصينية

2022-12-09 / 10:15
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هبة بريس

حل رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، مساء الخميس بالرياض، لتمثيل الملك محمد السادس، في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي تستضيفها يوم الجمعة المملكة العربية السعودية.

وستناقش القمة العربية الصينية الأولى، التي تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية والصين، سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.

وتعد هذه القمة آلية تعاون مهمة لتطوير سُبل التبادل والخبرات بين الجانبين ومواجهة التحديات والمتغيرات الدولية الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بما يعود بالنفع على الدول العربية والصين والعالم أجمع

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