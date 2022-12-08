الحكومة تعيد النظر في ضريبة الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع

2022-12-08 / 14:41
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هبة بريس ـ الرباط

تداول مجلس الحكومة و صادق على أربعة مشاريع مراسيم، قدمتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و منها مشروع المرسوم رقم 2.22.727 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع.

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19.

ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع، وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

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