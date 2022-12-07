لارام” تطلق برنامجا جديدا لنقل مشجعي المنتخب نحو قطر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق برنامج رحلات استثنائية جديد، لنقل مشجعي المنتخب الوطني نحو الدوحة لمساندة أسود الأطلس خلال مواجهتهم المقبلة والمرتقبة يوم السبت 10 دجنبر الجاري.

وعلى غرار برامج الرحلات الجوية الاستثنائية التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى ومرحلة الثمن النهائي لكأس العالم 2022، ستطرح التذكرة بسعر محدد في 5000 درهم ذهابا وإيابا شاملة للرسوم على الدرجة الاقتصادية، غير قابلة للتغيير أو الاسترداد.

وسيبرمج الناقل الجوي الوطني في العاشر والحادي عشر من دجنبر، سبع رحلات استثنائية ستنطلق من العاصمة الاقتصادية، وسبع رحلات عودة يوم الحادي عشر من دجنبر. كما أن جميع هذه الرحلات ستؤمنها الشركة الوطنية على متن طائرات ذات سعة كبيرة تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 274 و340 مقعدا للواحدة. هذا وستتم جدولة الرحلات الاستثنائية كالتالي:

رحلات الذهاب انطلاقا من الدار البيضاء يومي التاسع والعاشر دجنبر:

الرحلة 76AT 22 : الإقلاع يوم 09 دجنبر على الساعة السابعة صباحا، والوصول الى الدوحة على الساعة الرابعة بعد الزوال وعشرين دقيقة،

الرحلة 74AT 22 : الإقلاع يوم 09 دجنبر على الساعة العاشرة مساء وأربعين دقيقة، والوصول الى الدوحة على الساعة الثامنة صباح اليوم الموالي،

الرحلة 72AT 22 : الإقلاع يوم 09 دجنبر على الساعة الحادية عشر ليلا وأربعين دقيقة، والوصول الى الدوحة على الساعة التاسعة صباحا لليوم الموالي ،

الرحلة 362AT 2 : الإقلاع يوم 10 دجنبر على الساعة الثانية عشر مساء وأربعين دقيقة، والوصول الى الدوحة على الساعة العاشرة صباحا،

الرحلة 2366 AT : الإقلاع يوم 10 دجنبر على الساعة الواحدة صباحا وأربعين دقيقة، والوصول الى الدوحة على الساعة الحادية عشر صباحا،

الرحلة 2360 AT : الإقلاع يوم 10 دجنبر على الساعة الثانية صباحا وأربعين دقيقة، والوصول الى الدوحة على الساعة الثانية عشر صباحا ،

الرحلة 2364 AT : الإقلاع يوم 10 دجنبر على الساعة الثالثة صباحا وأربعين دقيقة، والوصول الى الدوحة على الساعة الواحدة زوالا،

الرحلات الإياب انطلاقا من الدوحة يوم 11 دجنبر:

الرحلة 75AT 22 : الإقلاع على الساعة الثانية صباحا، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة الثامنة صباحا وعشرون دقيقة،

الرحلة 63AT 23 : الإقلاع على الساعة الثانية صباحا، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة الثامنة صباحا وعشرون دقيقة،

الرحلة 73AT 22 : الإقلاع على الساعة الثالثة صباحا وخمس دقائق، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة التاسعة صباحا وخمس وعشرون دقيقة،

الرحلة 67AT 23 : الإقلاع على الساعة الخامسة صباحا، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة الحادية عشر صباحا وعشرون دقيقة،

الرحلة 61AT 23 : الإقلاع على الساعة السادسة صباحا، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة الثانية عشر صباحا وعشرون دقيقة،

الرحلة 65AT 23 : الإقلاع على الساعة السابعة صباحا، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة الواحدة وعشرون دقيقة زوالا،

الرحلة 77AT 22 : الإقلاع على الساعة العاشرة ليلا وخمسة عشر دقيقة، والوصول الى الدار البيضاء على الساعة الرابعة وخمس وثلاثون دقيقة صباح اليوم الموالي،

وستطرح هذه التذاكر للبيع ابتداء من يوم غد الخميس في الساعة التاسعة صباحا عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية والموقع الإلكتروني للشركة الوطنية www.royalairmaroc.com

للعلم، يؤكد بلاغ “لارام، فتقديم بطاقة “هيا” ضروري عند الإركاب، كما أن تذاكر الزبناء الذين لا يتوفرون على بطاقة “هيا” سارية المفعول، ستلغى دون إمكانية استرداد ثمنها.

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