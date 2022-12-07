مونديال 2022.. الصحافة الوطنية تشيد بالتأهل التاريخي للمنتخب

هبة بريس _ الرباط

أشادت الصحف اليومية والمواقع الإخبارية الوطنية، اليوم الأربعاء، بأسود الأطلس الذين تأهلوا عن جدارة واستحقاق إلى ربع نهائي مونديال 2022، على حساب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل (0-0).

وهكذا، كتبت “لو ماتان.ما” تحت عنوان “المغرب-إسبانيا.. أسود الركراكي الأسطوريون يقصون لاروخا”، أنه “بعد 120 دقيقة من المعاناة البدنية وبعقلية حديدية، تلاها مشهد درامي لركلات الترجيح، حقق أسود الأطلس أول عبور تاريخي لربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز بركلات الترجيح (3-0)”.

وبحسب اليومية الناطقة بالفرنسية، فإن “هذا الجيل الذهبي حظي بمكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المغربية، وباتت تعقد عليه آمال أكبر”.

وتحت عنوان “تاريخي! أسود الأطلس الأبطال في دور الربع!”، سجلت يومية “البيان” أن المغرب صنع الحدث في قطر بتأهله لأول مرة إلى ربع نهائي المونديال.

وفي السياق ذاته، كتبت “أجوردوي لوماروك” تحت عنوان “بعد كرواتيا وبلجيكا، أسود الأطلس يسقطون الماتادور الإسباني ويعبرون إلى ربع النهائي.. من التالي!”، أنه بعد أن قارع خصوم في دور المجموعات وتلقى هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات (ضد كندا)، أكد المغرب جودته الدفاعية، مرة أخرى، أمام إسبانيا في دور الثمن بملعب المدينة التعليمية.

وفي السياق نفسه، عنون موقع (لو 360.ما) “المونديال.. أسود الأطلس يكتبون تاريخ الكرة العربية والإفريقية”، مشيرا إلى أن “ملعب المدينة التعليمية بالدوحة شهد، كما كان منتظرا، أسلوبين مختلفين في اللعب: إسبانيا وتمريراتها القصيرة في مواجهة المغرب بهجماته المرتدة ودفاعه المتميز، الذي يعد الأفضل في البطولة (استقبل هدفا واحدا فقط)”.

وأوضح الموقع الإلكتروني أنه “خلال المباراة، بدا أن أسلوب لعب أسود الأطلس يفتح أمامهم أبواب الفوز، مؤازرين بالمشجعين المغاربة، الذين كان عددهم أكبر بكثير من مشجعي إسبانيا”.

وأورد موقع “ماروك-إيبدو.بريس.ما” أن “المغرب دخل التاريخ! حيث تأهل أسود الأطلس، الثلاثاء 6 دجنبر، إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزهم على إسبانيا بضربات الترجيح (3-0).

وأضاف المصدر نفسه أن لاعبي المنتخب الوطني”قدموا مباراة تكاد تكون مثالية من الناحية التكتيكية، حيث قاوم رجال وليد الركراكي الإسبان الذين استحوذوا على الكرة بشكل كبير، لكنهم نادرا ما صنعوا فرصا سانحة للتسجيل”.

وفي السياق ذاته، كتب موقع “المنتخب.كوم” أن وليد الركراكي أظهر أمام إسبانيا أن الدفاع أهم من الاستحواذ، لأن شباك أسود الأطلس استقبلت هدفا واحدا فقط في أربع مباريات، مضيفا أن المغرب يعد أحد أفضل المنتخبات خلال هذا المونديال على مستوى الصرامة التكتيكية، التي أتبثها منذ بداية منافسات كأس العالم.

من جهته، أبرز موقع “اليوم 24” أن المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي المونديال، كاتبا اسمه بأحرف من ذهب في سجل المونديال، مشيرا إلى أن المغرب هو أيضا رابع بلد إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون في 1990، والسنغال في 2002، وغانا في 2010.

من جهتها، توقفت “هسبورت” عند تصريحات وليد الركراكي، عقب اللقاء التاريخي: “اللاعبون كانوا محاربين حقيقيين. إلى أي مدى سنذهب؟ من يعلم؟ المهم أننا دخلنا التاريخ ومنحنا الفرحة للشعب المغربي”، مضيفا “الآن سنرتاح لالتقاط الأنفاس بعد هذه المباراة الشاقة ضد إسبانيا”.

وتأهل المغرب إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، أمس الثلاثاء، بملعب المدينة التعليمية بالدوحة، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (0-0).

ومن أجل الظفر بمقعد في الدور نصف النهائي، سيواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، الذي فاز بسهولة على سويسرا (6-1) في الدور ثمن النهائي.

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