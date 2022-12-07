البنك الإفريقي للتنمية يشيد بمساهمة المغرب ب 5 ملايين دولار

هبة بريس

أشاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أ. أديسينا بمساهمة المغرب بخمسة ملايين دولار لفائدة صندوق التنمية الإفريقي، النافذة التساهلية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وأوضح أديسينا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب قرر، لأول مرة، المساهمة في التجديد ال16 لموارد الصندوق للفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025.

وأبرز أن المملكة تستضيف لأول مرة، أيضا، اجتماع تجديد موارد الصندوق، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع بالنسبة للقارة، كونه يفتح مجالا جديدا من الفرص والآفاق الجديدة أمام قرابة 40 دولة إفريقية.

وقال “باسم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أود أن أحيي المشاركة القوية والمستمرة للمملكة في تنمية قارتها”.

يذكر أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 8,9 مليار دولار من لدن الشركاء خلال افتتاح أشغال الاجتماع الرابع والأخير للتجديد ال16 لموارد صندوق التنمية الإفريقي المنعقد في طنجة.

ويعتبر هذا التجديد الأكبر في تاريخ صندوق التنمية الإفريقي، والذي يقدم منحا وقروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل بالقارة.

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