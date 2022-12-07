ما سر رقصة أشرف حكيمي بعد هدفه في شباك إسبانيا?

2022-12-07 / 13:01
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هبة بريس - متابعة

أثارت رقصة “البطريق” التي أداها أشرف حكيمي، مدافع منتخب المغرب، خلال مواجهة إسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال “قطر2022″، فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سابقة بين حكيمي وزميله الإسباني سيرجيو راموس، في إحدى مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما يرقصان بالطريقة ذاتها، قبل أن يكررها حكيمي أمس منفردا.

وبدا أن حكيمي يريد تقديم الدعم لزميله سيرجيو راموس، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني التي اختارها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في المونديال، خاصة وأن المدافع المغربي غرد في وقت سابق “راموس أفضل مدافع بالعالم”.

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