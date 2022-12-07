ماكي سال يهنئ “أسود الأطلس”: “أحر التهاني على هذا التأهل الرائع”

هبة بريس

هنأ رئيس جمهورية السنغال ، ماكي سال ، أسود الأطلس إثر تأهلهم “الرائع ” لدور ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 عقب فوزهم على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (0-3) .

وكتب الرئيس السنغالي على حسابه على تويتر ، ” مبروك لأسود الأطلس ! أحر التهاني على هذا التأهل الرائع لدور ربع نهائي كأس العالم وحظ سعيد في الأدوار المقبلة”.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهاية مونديال قطر 2022 ، عقب تفوقه على نظيره الإسباني بعد الاحتكام للضربات الترجيحية (3-0)، في المباراة التي جمعتهما ، مساء أمس ، على أرضية ملعب المدينة التعليمية ، برسم ثمن النهاية.

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