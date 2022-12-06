الركراكي: المغرب لم يأت لكي يلعب 3 مباريات فقط

هبة بريس _ رياضة

أكد وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، أنه يهدي هذا التأهل لكل الجماهير المغربية والعربية التي تدعمنا منذ بداية كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بعد الفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ16 بركلات الترجيح.

وقال وليد الركراكي في تصريحات بعد المباراة: قلت لهم من البداية ماجينا عشان نلعب 3 مباريات بس، ورانا أهل وجمهور كبير.”

وأضاف مدرب المغرب:” شكرا للاعبين عندنا فريق وروح وعائلة وجماهير وهذا هو المهم”.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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