بسبب الحكم غاساما.. إيتو يبرح يوتيوبر جزائري ضربا بقطر

هبة بريس - وكالات

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة اعتداء نجم كرة القدم، صامويل إيتو، الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على صانع المحتوى “اليوتيوبر” الجزائري سعيد مانوني، الذي ظهر في مقطع فيديو قال إنه موجود بأحد مراكز الشرطة، تحدث فيه عن تفاصيل ما وقع في “استاد 974” المونديالي بالدوحة أمس الاثنين.

وذكر اليوتيوبر الجزائري في فيديو نشره عبر قناته عبر اليوتيوب، أنه تشابك مع صامويل إيتو وشخص كان برفقته، مؤكدا أن صامويل إيتو حطم كاميرته الخاصة، بعد أن قام بتصويره وسأله عن الحكم باكاري غاساما.

وروى الشاب تفاصيل الحادثة، التي وقعت حسبه، بعد أن سأل رئيس الاتحاد الكاميروني، عن ملابسات المباراة التي جرت بين الجزائر والكاميرون في إطار تصفيات كأس العالم والاتهامات للحكم غاساما، بالانحياز فيها للجانب الكاميروني.

واستعرض مأموني الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب، كما أظهر كاميرته المُحطمة.

وأوضح اليوتيوبر الجزائري، أن القضية قيد التحقيق من طرف الشرطة القطرية، في انتظار مستجدات جديدة حول القضية.

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