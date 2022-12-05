مبابي يزور حكيمي ويدعمه قبيل مباراة المغرب أمام إسبانيا

2022-12-05 / 17:50
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هبة بريس - الرباط

قبيل المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإسباني برسم ثمن كأس العالم بقطر، زار نجم المتتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وزار مبابي، حكيمي عشية اليوم الاثنين، بمقر إقامة أسود الأطلس، بدولة قطر، لمساندته ودعمه قبيل المباراة المنتظرة أمام المنتخب الاسباني.

هذا ويشار أن حكيمي ومبابي يلعبان في نادي باريس سان جيرمان، وتجمعهما علاقة صداقة قوية.

ولا يتردد نجم المنتخب الفرنسي، في إعلان دعمه واشادته بصديقه حكيمي في كل مباراة لأسود الأطلس، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

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