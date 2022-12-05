الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري

الرئيس النيجيري يستقبل يونس السكوري.. والأخير يسلمه رسالة ملكية

2022-12-05 / 16:25
0
هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، محمدو بوهاري ، اليوم الاثنين بأبوجا ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ،حاملا رسالة من الملك محمد السادس.

وشكلت العلاقات بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية ، فضلا عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، محور هذا الاستقبال الذي جرى بحضور سفير العاهل المغربي في نيجيريا ، موحا أو علي تاغما.

كما حضر هذا الاستقبال وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية زبيرو دادا ، ورئيس ديوان الرئيس إبراهيم غمباري ، ووزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا.

وتعد نيجيريا شريكا استراتيجيا مهما للغاية للمملكة المغربية. وقد شهدت العلاقات بين البلدين دفعة قوية منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لنيجيريا في سنة 2016.

وخلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لنيجيريا قي دجنبر 2016 وزيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري للمغرب في يونيو 2018 ، وقع البلدان على عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بينهما ، وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية والدينية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس الوزراء البلجيكي

رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس الوزراء البلجيكي

2022-12-05 / 19:42
Photo of صفعة للبوليساريو.. محكمة لندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة المغربي- البريطاني

صفعة للبوليساريو.. محكمة لندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة…

2022-12-05 / 16:37
Photo of المغرب يؤكد على ضرورة وجود مؤسسة إفريقية فعالة وناجعة

المغرب يؤكد على ضرورة وجود مؤسسة إفريقية فعالة وناجعة

2022-12-05 / 15:00
Photo of الملك: متمنياتنا للشعب التايلاندي بمزيد التقدم والازدهار

الملك: متمنياتنا للشعب التايلاندي بمزيد التقدم والازدهار

2022-12-05 / 11:04
Photo of ثلاث جلسات للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2023

ثلاث جلسات للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2023

2022-12-04 / 16:20
Photo of انطلاق أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب بالبرلمان

انطلاق أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب بالبرلمان

2022-12-04 / 12:19
Photo of حيار: “التصنيفات العالمية أظهرت تقدم المغرب في احترام حقوق المرأة”

حيار: “التصنيفات العالمية أظهرت تقدم المغرب في احترام حقوق…

2022-12-03 / 22:27
Photo of أخنوش: “الملك منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع”

أخنوش: “الملك منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع”

2022-12-03 / 20:35
Photo of الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط

الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر للمجمع الشريف…

2022-12-03 / 19:48
Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو

انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث…

2022-12-03 / 17:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق