حكيمي: “نريد كتابة التاريخ وسنبذل كل ما في وسعنا”
أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي، أحد أفضل لاعبي دور المجموعات في مونديال قطر، أن المنتخب المغربي، الواثق في قدراته، سيبذل كل ما في وسعه للتغلب على إسبانيا في دور ثمن نهائي كأس العالم وكتابة التاريخ.
وأضاف حكيمي، في حوار نشرته اليومية الرياضية (ماركا) اليوم الاثنين، ”لدينا الثقة الكاملة وسنحاول تطوير لعبنا وتطبيق استراتيجيتنا للتغلب على إسبانيا”.
وأشار الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان إلى أن المنتخب المغربي يتكون من جيل شاب “متعطش للإنجازات، ويريد تحقيق الأفضل وكتابة التاريخ ، وهذا ما نقوم به”، مسجلا أن مباراة الثلاثاء أمام إسبانيا ستكون “صعبة بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيدا”.
وتابع قائلا “كل فريق سيستخدم أسلحته لتحقيق الفوز، وسنلعب 11 ضد 11، وليكن الفوز للأفضل”، مسلطا الضوء على دور الجمهور المغربي في دعم أسود الأطلس خلال المونديال”.
وأردف حكيمي قائلا “إن دعم الجمهور المغربي كان غير مشروط خلال مونديال قطر كما كان في روسيا، لأن هذه لحظات فريدة (…) ويدرك الجمهور أن لدينا مجموعة جيدة، وقد منحونا الكثير من المودة. نشعر بذلك، ولدينا انطباع بأننا نلعب في بيتنا. نحن سعداء وراضون ونشكرهم مرة أخرى ونطلب منهم الاستمرار على هذا المنوال”، معبرا عن فخره باللعب من أجل المغرب.
وأضاف “إنه شيء فريد أن تلعب لبلدك، خاصة الآن ونحن نساهم في صناعة التاريخ”، مضيفا أنه “أمر مدهش أن نرى كيف يعيش الناس هذه اللحظات، فهذا يمنحنا القوة للاستمرار والقيام بأشياء عظيمة”.
وختم حكيمي بالقول “أشعر بحب الناس وأنا ممتن لذلك”، مضيفا “يمنحني هذا الأمر المزيد من القوة لمواصلة العمل لتحسين أدائي، أنا أيضا لدي الكثير من الحب تجاه الشعب المغربي وسوف أقاتل لأكون في مستوى تطلعاته”.
وتصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا على كرواتيا (5 نقاط)، وبلجيكا (4 نقاط)، وكندا بدون نقاط.
ويواجه المنتخب الوطني المغربي، غدا الثلاثاء على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، نظيره الإسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم.
9 تعليقات
نحن جمهور مغربي حر لنا كامل الثقة في منتخبنا الوطني المغربي الذي يسهر على ارضاء جمهوره الرياضي المغربي .. بالتوفيق والفوز بكاس العالم يآرب.
رغم صعوبة المنتخب الإسباني باذن الله تعالى سننتصر عليه وسيصل المنتخب الوطني المغربي إلى النهائيات يآرب
أنا لديا أمل في فوز المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الإسباني إن شاءالله سنستبشر خيرا ..
إنشاء آلله نتيجة إيجابية عير مسبوقة في تاريخ الكرة القدم المغربية..
الشعب المغربي على أحر الجمر وبكل الدعوات من أجل الفوز للمنتخب الوطني المغربي غذا في مقابلته مع الفريق المنتخب الإسباني ونتمنى للمنتخب الوطني المغربي النصر والتمكين إلى الوصول الى النهائي لكأس العالم بقطر..
لدينا الحمدلله منتخب متكامل ومدرب بمعنى الكلمة ولهذا انشاء الله سنفوز ..
كلنا ننتظر المقابلة لكرة القدم للمونديال بقطر الذي سيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الاسباني بأحر الشوق وغذا لنا عيد سنحتفل به وستسجله كرة القدم المغربية في تاريخها..
بفضل المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف المنتخب الوطني المغربي وكذا المدرب المغربي وليد الركراكي من أجل سعادة الشعب المغربي نرفع أحر الشكر والتقدير ونفتخر بهم اعانهم الله في جميع المباراة المقبلة بإذن الله تعالى..
مع دعواتنا للمنتخب الوطني المغربي من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر نفتخر بهم …الفوز الفوز للمنتخب الوطني المغربي يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب .