أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نفس توقيت مباراة إسبانيا

هبة بريس ـ رياضة

يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية قبل لقاء إسبانيا في نفس توقيت المباراة و هو الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي.

و كانت العناصر الوطنية قد خاضت مساء أمس الآحد حصة تدريبية بملعب الدحيل، ركز من خلالها وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني على الجانب التقني والتكتيكي.

يشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني ستجرى على أرضية ملعب ”المدينة التعليمية” بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي ( الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي).

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