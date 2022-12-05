الركراكي: “سعيد بمواجهة مدرب بقيمة لويس انريكي”

هبة بريس

عبر وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، اليوم الاثنين، عن سعادته بمواجهة مدرب المنتخب الاسباني.

وقال الركراكي في الندوة الصحفية المنعقدة يومه الاثنين “”لويس إنريكي مدرب كبير تعجبني شخصيته ويعرف كيف يزيل الضغط على اللاعبين، وأنا سعيد بمواجهة مدرب بقيمته”.

وأضاف أن المنتخب “لا يملك ما يخسره”، مبرزا: “لا نحاول أن نضغط كثيرا على اللاعبين ونثق في قدراتنا”.

وأردف قائلا: “اللاعبون يعرفون ما يتوجب عليهم القيام به.. نحترم إسبانيا كما يحترموننا، وسنفعل كل شيء من أجل الفوز”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0